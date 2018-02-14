Поселок имени Свердлова во Всеволожском районе могут переименовать в поселок Борисоглебское на Неве

Совет депутатов Свердловского поселения одобрил предложение о переименовании городского поселка имени Свердлова в городской поселок Борисоглебское на Неве. Соответствующее решение было подписано главой муниципального образования Маргаритой Кузнецовой. Предложение о переименовании поступило от инициативной группы граждан 23 января. Материалы и документы по переименованию поселка будут направлены в Законодательное собрание Ленинградской области.

Инициаторы переименования поселка предлагают назвать его в честь князей Бориса и Глеба – первых святых, канонизированных Русской церковью. Согласно легенде через 200 лет после их мученической смерти дозорный Александра Невского, стоявший на посту на месте нынешнего поселка Свердлова, увидел при восходе солнца плывущий по воде корабль. Посреди корабля стояли святые мученики Борис и Глеб. Дозорный услышал, что святой Борис сказал святому Глебу: «Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему, князю Александру, против неистовых врагов». Это видение дозорный поведал князю, и в этот же день Александр Невский разгромил шведов.