Выпекание Царь-блина, состязания поваров, перетягивание каната, щедрое угощение, сжигание чучела Масленицы и концертная программа – 18 февраля во Всеволожске состоится «Масленичный Разгуляй», завершающий областную масленичную неделю.

В 12.00 для детей проведут игровую развлекательную программу. С 13.00 до 15.30 гостей праздника ждут веселые конкурсы, выступление профессиональных артистов и творческих коллективов, масленичный столб, молодецкие состязания и другие традиционные забавы. А в 15.00 состоится сжигание чучела Масленицы.

В этот день также завершится прием работ на конкурс #Блинчеллендж, объявленный губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, на самый креативный и оригинальный блин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

«Мы живем в таком суровом климате, что нам очень нужны положительные эмоции. А Масленица – это целых семь дней, которые можно провести активно и интересно. Поэтому появилась идея не просто печь обычные блины, а делать их нестандартными: любой формы, любого размера, с любой начинкой. Главное, чтобы ленинградцы, подключив смекалку и юмор, показали свои кулинарные способности и получили заряд прекрасного настроения», – отметил Александр Дрозденко.

Кроме того, 18 февраля в 12.00 жителей Дубровки ждет уличное масленичное гулянье на площадке по ул. Школьной, Пионерской и на площадке по ул. Томилина, д. 5.

Для жителей поселка им. Свердлова в 13.00 на центральной площади мкр 2 проведут народные игры и песни «А мы масленицу ждем».

А в поселке Щеглово в 12.00 на площади у КДЦ и Торговой площади пройдут уличные гулянья «Масленица по-Щегловски».

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

