Накануне вечером, 13 февраля, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме в Сертолово.

К месту происшествия немедленно выехали дежурные смены 94-й пожарно-спасательной части Ленобласти, 57-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга и военной части 1406, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

В квартире на четвертом этаже горели стена и потолок на общей площади 10 квадратных метров. Хозяйку пострадавшей квартиры спасатели вынесли на руках. Из соседних квартир эвакуировали 10 человек. Уже спустя 20 минут горение было ликвидировано. Благодаря оперативным, чётким и слаженным действиям огнеборцев удалось избежать гибели людей и значительных материальных потерь.