Срок сдачи ЖК «Десяткино 2.0» во Всеволожском районе перенесен на июль 2018 года

Квартиры в многоквартирном комплексе «Десяткино 2.0» планируется сдать летом нынешнего года. Возводит многоэтажные дома ООО «Норманн». Компания заключила 760 договоров на сумму в более 1,5 млрд рублей. Всего в жилом комплексе 788 квартир.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, последние проверки объектов в рамках осуществления государственного строительного надзора проведены: корпуса 1 – 15.06.2017, корпуса 2 – 21.06.2017. Специалисты установили, что в корпусах 1, 2 завершены работы по устройству монолитных железобетонных каркасов зданий (20 этажей из 20, предусмотренных проектом), выполнена часть работ по устройству наружных ограждающих конструкций зданий. В ходе проверки были выявлены нарушения проектной документации, связанные с конструктивной частью подземной части здания, требующие повторного проведения экспертизы проектной документации, а также порядка ведения исполнительной документации. Выдано предписание об их устранении.

Отметим, что возводятся дома с 2014 года на земельном участке, принадлежащем обществу на праве собственности, на основании разрешения на строительство от 10.07.2014 № RU47504307-41, выданного администрацией муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского района, с первоначальным сроком действия до 10.07.2017 г. Срок действия вышеуказанного разрешения продлен комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области до 30.06.2018 г.