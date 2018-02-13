Во Всеволожске 17 февраля с 7.00 до 15.00 будет временно прекращено движение автотранспортных средств от ул. Нагорной до пересечения с Дорогой жизни в связи с проведением областной патриотической акции «На ладонях войны», посвященной 29-й годовщине вывода войск из Афганистана.

У памятника воинам-интернационалистам на Румболовской горе во Всеволожске соберутся ветераны Афганской войны, участники боевых действий в Чеченской Республике, других локальных войн и конфликтов, ветераны ВОВ, учащиеся общеобразовательных школ, представители молодежных советов района. Состоится возложение венков и цветов к памятнику.