Педагогов приглашают в Зимнюю школу

2018 год объявлен Годом туризма в Ленинградской области. 15–16 февраля Ленинградский областной институт развития образования проводит Зимнюю школу для заместителей директоров по воспитательной работе на тему «Образовательный туризм как ресурс воспитательной системы Ленинградской области».

В рамках мероприятий Зимней школы заместитель директора Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Маргарита Куортти расскажет о возможностях использования ресурсной базы и методологического потенциала музейно-мемориального комплекса при подготовке и организации тематических экскурсий для школьников.

Также для педагогов будет проведена интерактивная экскурсия по Дороге жизни, в ходе которой они посетят основные мемориальные комплексы, примут участие в интерактивной викторине, познакомятся с презентацией музея «Дом авиаторов».