Росприроднадзор по СЗФО и полиция пресекли деятельность несанкционированной свалки вблизи деревни Скотное Всеволожского района Ленинградской области.

На земельном участке размещались отходы не установленного класса опасности. Инспекторы зафиксировали, что преимущественно это строительные отходы. Со слов водителя грузовика, он привез отходы, которые образовались при реконструкции цеха одного из судостроительных заводов Санкт-Петербурга. По полученной на месте информации, работы по приему и размещению отходов на участке осуществлялись ООО «Эко-Логистик». Однако обществом документов, подтверждающих законность деятельности на вышеуказанной территории, представлено не было, сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

В результате государственные инспекторы и сотрудники полиции арестовали технику: два самосвала, экскаватор и бульдозер. В настоящий момент проводится административное расследование в отношении ООО «Эко-Логистик» по факту нарушения требований при обращении с отходами производства и потребления.

Фото пресс-службы Росприроднадзора по СЗФО