В минувшую субботу на Юбилейной площади города Всеволожска прошло открытое первенство города Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области по хоккею с мячом среди мальчиков и девочек 2007–2008 годов рождения. В соревнованиях приняло участие восемь команд из Всеволожска, Всеволожского и Кировского районов.

Команды были разбиты на две группы. В первой группе, одержав победы в трех играх, первое место заняла команда ХФК «Всеволожск-2007» (тренер В. Гайдуков). Во второй группе победила ХФК «Всеволожск-2008» (тренер Е. Трофимов).

В матче за 7–8 место встретились самые маленькие участники соревнования ХФК «Всеволожск-2010» и команда девочек «Виктория». Со счетом 2:0 победу праздновал слабый пол.

В матче за 5–6 место встретились команды «ДДЮТ» Всеволожского района и «Ракета» дер. Кудрово. Основное время завершилось со счетом 0:0, победный буллит забил Даниил Рождественский из команды «Ракета».

В матче за 3–4 место встретились ХФК «Всеволожск-2009» и «Старт» г. Отрадное со счетом 1:0, победу праздновали отрадненские хоккеисты.

В финале встретились команды ХФК «Всеволожск-2007» и ХФК «Всеволожск-2008» в упорной борьбе победу праздновали старшие ребята под руководством тренера Владимира Гайдукова.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

По итогам соревнования лучшими игроками были признаны:

Лучший защитник: Юрий Авакян (ХФК «Всеволожск-2007»);

Лучший нападающий: Мария Демина (ДЮСШ «Старт», г. Отрадное);

Лучший вратарь: Богдан Копытов (ХФК «Всеволожск-2007»);

Лучший игрок турнира: Евгений Фатеев (ХФК «Всеволожск-2008»);

Приз зрительских симпатий: Андрей Клюс (ХФК «Всеволожск-2009»);

Самый юный участник турнира: Даниил Сметанин (ХФК «Всеволожск-2010»).

Итоговая турнирная таблица:

I место – ХФК «Всеволожск-2007»;

II место – ХФК «Всеволожск-2008»;

III место – «Старт», г. Отрадное;

IV место – ХФК «Всеволожск-2009»;

V место – «Ракета», дер. Кудрово;

VI место – «ДДЮТ», Всеволожский район;

VII место – «Виктория», Всеволожский район;

VIII место – ХФК «Всеволожск-2010».

Сборная команда ХФК «Всеволожск» завоевала право участвовать во Всероссийском турнире по хоккею с мячом «Vodnik Open», который пройдет с 22 по 25 марта 2018 года в Архангельске.

Любовь ЗАЙЦЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА