Открывать новые поликлиники и амбулатории ускоренными темпами позволяют большие объемы вложений в строительство и модернизацию объектов здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, во Всеволожске завершено строительство современной детской поликлиники. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на второй квартал 2018 года. Кроме того, в 2018 году откроется амбулатория в Вартемягах, рассчитанная на прием 250 пациентов за смену. Принято решение организовать амбулаторию в Буграх и разместить здесь два поста скорой помощи. На выкуп помещений и приобретение оборудования из областного бюджета выделено 49 млн рублей.

В ближайшее время начнется проектирование двух новых современных поликлиник в Дубровке и Щеглово. К строительству этих объектов планируется приступить в 2019 году.

Одна из самых крупных строек во Всеволожском районе – новая детская областная клиническая больница с интегрированными в ее состав взрослой и детской поликлиниками в Сертолово. Такое решение принято в связи с тем, что медучреждение будет располагать мощной диагностической базой, которую целесообразно эксплуатировать в интересах как детей, так и взрослых. При проектировании учитывались европейские технологии, поэтому стоимость современного комплекса – около 10 млрд рублей. Для софинансирования реализации социально значимого проекта планируется привлечь средства Резервного фонда РФ.

По распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, помимо нового строительства, в регионе ежегодно на капремонты учреждений здравоохранения и приобретение оборудования для работы медиков выделяется более 1 млрд рублей. Во Всеволожском районе за счет этих средств модернизируются в том числе Всеволожская больница, лечебные учреждения в Кузьмолово и Токсово.

В целом на строительство медучреждений во Всеволожском районе, как одном из самых густонаселенных, – от современных поликлиник и до амбулаторий и ФАПов – направляется около 50% средств региональной адресной инвестиционной программы.