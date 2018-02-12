Андрей Низовский встретился с молодёжью района

В воскресенье, 11 февраля, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вместе с директором КДЦ «Южный», всеволожским депутатом Владимиром Богдашовым встретился с активной молодёжью района. Обсудить будущее молодежных клубов Всеволожска приехали школьники, студенты и те, кто уже успел стать родителями.

В нашем городе планируется открытие двух молодёжных клубов. Предполагается, что один из них будет располагаться в микрорайоне Котово Поле, а второй – в микрорайоне Южный.

– Аналогичные клубы появятся в Новом Девяткино, Мурино, Кудрово – руководители поселений поддержали идею. Я прямо сказал присутствующим: мы найдем помещения, наймем преподавателей и тренеров. Но чем будут жить клубы, почему молодые люди захотят туда пойти – это задача для молодежи, – рассказал Андрей Низовский на своей странице в социальной сети.

Чтобы определить, что именно интересно молодёжи, и состоялась встреча с главой администрации. От молодёжи поступали разные предложения, среди которых компьютерные курсы, театральная студия, студия звукозаписи, курсы видеоблогинга, коворкинг-центр и многое другое.

– Главное, что принципиально изменился подход, – мы ничего не будем навязывать, а дадим молодежи то, что они захотят, – добавил Андрей Низовский.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото со страницы Андрея Низовского в ВК