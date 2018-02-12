В субботу, 10 февраля, жильцы домов 7–11 по улице Комсомола, их соседи и друзья собрались на детской площадке, чтобы принять участие в эстафете, прыжках на мячах и показать свою ловкость в метании шариков. Площадка была благоустроена по программе «Комфортная городская среда» и теперь здесь достаточно места, чтобы вместить всех желающих поучаствовать в Фестивале зимних забав «Выходи гулять!». Ребята прыгали, бегали, смеялись и кушали конфеты, выигранные в конкурсах.

Помимо фестиваля «Выходи гулять!», который уже традиционно проходит в городе Всеволожске каждые выходные, семьи с детьми могут принять участие в забаве «Минидиско». Этот танцевальный проект стартовал с начала года и уже завлек немалое количество жителей в клуб любителей пошалить под музыку.

Также каждые выходные в разных поселениях района жителям предлагается принять участие в социокультурном проекте «Мой маленький дворик». Первые мероприятия уже прошли в городе Сертолово, Бугровском, Колтушском и Свердловском поселениях. Следующие населенные пункты: 17 февраля – 16.00 – 17.30 – д. Кудрово, ул. Венская, д. 4, корп. 2; 18 февраля – 12.00 – 13.30 – д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 2.