В минувшую пятницу в Щегловском культурно-досуговом центре состоялся Кадетский фестиваль искусств «Дети воинской славы». Мероприятие уже успело стать традиционным, в этом году оно проходит в четвёртый раз. Организатором выступила администрация Щегловского поселения.

Открыл мероприятие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский:

– Наш район тесно связан с военной историей. Здесь проходили великие сражения. Вдоль Дороги жизни установлены многочисленные памятники героям и защитникам нашего Отечества. Патриотическое воспитание молодежи очень важно. Ведь именно в руках подрастающего поколения будущее нашей Родины. Сегодня здесь собрались те ребята, от которых будет зависеть наша безопасность и безопасность нашей страны.

На праздник прибыли ученики девяти кадетских классов общеобразовательных школ Всеволожского района. Ребята подготовили вокальные номера. Песни они выбрали патриотической направленности: о войне, о любви к своей Родине. Такие композиции особенно растрогали ветеранов Великой Отечественной Войны и труда, которые стали почётными гостями мероприятия. Школьники не только пели, но и демонстрировали дисциплину, строевой шаг и парадную форму.

Екатерина КОРОЛЕВА