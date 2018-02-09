Видеоролик с участием губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в поддержку «чистых» спортсменов из России, отстраненных от Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, опубликован на его официальном канале в YouTube.

– Во время игры правил не меняем! – говорит губернатор в начале видеоролика. Вместе с Александром Дрозденко в поддержку олимпийцев выступили председатель областного комитета по физической культуре и спорту Геннадий Колготин и зампредседателя правительства региона по ЖКХ и энергетике Олег Коваль и другие чиновники. Они сыграли в волейбол в футболках No Russia No Games. Полная версия ролика доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=96SKrlhXnpc&feature=youtu.be

Напомним, сегодня стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов и тренеров из России, оспаривавших отказ МОК дать им возможность принять участие в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

В данный момент проходит церемония открытия ХХХIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.