Первые дома в проблемном ЖК «Радужный» предположительно будут выведены на этап получения разрешения на ввод в марте и апреле этого года. В частности, речь идет о корпусе 6.1 и 6.6.

Компания «Главстройкомплекс» предоставила график завершения пяти комплексов проблемной новостройки ЖК «Радужный». Документ, который уже подписан генеральным директором компании-застройщика Николаем Пасядой, составлен по требованию региональных властей.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, ситуация находится под контролем дольщиков и областных чиновников.

Контролировать стройку будет также администрация Всеволожского района, которая не реже, чем один раз в две недели, станет проводить совещания с застройщиком для оценки выполнения графика работ. В дискуссиях примут участие представители Госстройнадзора области и дольщики «Радужного».

Напомним, что на прошлой неделе, заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин потребовал от руководства компании возобновить стройку или объявить о своей несостоятельности и передать объект кооперативу. Дольщики ЖК «Радужный» по совокупности внесли на счет компании 3,1 млрд рублей. В комплексе – 1740 квартир, из которых 1348 реализованы.

Ирэн ОВСЕПЯН