Во Всеволожском районе продолжается процесс оптимизации спортивных учреждений, начавшийся ещё семь лет назад. О том, какие изменения ждут нас в этой сфере, рассказал директор Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва М.А. Алёшин (на снимке).

– Максим Александрович, каким был первый этап оптимизации и каким будет второй?

– В 2010 году произошло объединение трех спортивных школ, которые территориально находились в нашем районе: во Всеволожске, в поселке Кузьмоловский и в поселке им. Морозова, в единую Всеволожскую спортивную школу олимпийского резерва. Объединение показало, что мы действовали в правильном направлении, и 19 декабря 2017 года вышло постановление администрации района № 3410 о присоединении к МБУ «ВСШОР» еще двух муниципальных бюджетных учреждений: спортивной школы «Норус» (Сертолово) и спортивной школы «Юниор» (Колтуши, фигурное катание).

– Для чего понадобилась оптимизация?

– Прежде всего, это экономия бюджетных средств на содержание аппарата, бухгалтерии учреждений, что немаловажно, если иметь в виду перспективы дальнейшего развития спорта в районе. Но административная реформа заключается не только в объединении школ. С апреля 2017 года наши спортивные школы сменили свою ведомственную принадлежность, они перешли из комитета по образованию под руководство спортивного отдела администрации Всеволожского района. Для чего это нужно? Если тренер подготовил чемпиона мира, призеров первенства или чемпионата России, его заработная плата возрастает, причем довольно существенно. Доплаты устанавливаются, согласно районному постановлению № 2545 от 19.09.2017 года, в зависимости от того, какие успехи в соревнованиях показали спортсмены. Опыт объединения показал, что многие наши тренеры стали получать достойную зарплату, при этом остальные не потеряли в заработке.

Есть еще один важный момент этой административной реформы. Когда спортивные школы находились в ведении комитета по образованию, воспитанники могли заниматься там только до достижения восемнадцатилетнего возраста. Смена ведомственной принадлежности спортивных школ позволяет воспитанникам продолжать заниматься под руководством своих тренеров и после достижения совершеннолетия – уже в качестве лиц, проходящих спортивную подготовку. Раньше у нас в названии были слова «детско­юношеские» спортивные школы.

– Каким будет коллектив Всеволожской школы олимпийского резерва после завершения реорганизации в форме присоединения?

– Большим и дружным! Общий коллектив МБУ «Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва Всеволожского муниципального района Ленинградской области» составит более 200 человек – это не только тренеры, но и методисты, рабочие, инженеры, дворники. Руководители двух присоединившихся школ возглавят структурные подразделения – как в случае с Морозовской и Кузьмоловской спортивными школами. Бухгалтерия будет объединенной.

Присоединение позволит улучшить коммуникацию между тренерами отдельных направлений. Они вместе будут составлять свои календарные планы, график проведения районных и областных соревнований. Все-таки есть разница: три разных директора или один руководитель, который составляет эти планы.

– Не встретило ли решение о присоединении противодействие со стороны руководителей спортивных школ в Колтушах и Сертолово?

– Противодействия не было, было непонимание ситуации. Но мы сумели убедить всех тренеров в том, что присоединение не ухудшит их жизнь, а, напротив, привнесёт в работу учреждений позитивные моменты. Хочу успокоить тренеров: все отчетные документы они будут передавать в свое структурное подразделение, во Всеволожск приезжать с отчетностью не потребуется. Есть еще один положительный момент присоединения: как тренеры Школы олимпийского резерва, они будут получать 15­процентную доплату (от оклада) к своей заработной плате.

Произошла кадровая перемена в одной из двух присоединяемых школ: вместо прежнего директора руководителем «Норуса» назначена Юлия Андреевна Кондакова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.

– Что изменилось в жизни спортивных школ после проведения первого этапа реформы?

– Мы по-прежнему продолжаем работать не только на базе своих учреждений, но и на спортивных площадках практически всех общеобразовательных школ района – по договорам безвозмездного пользования. Это, конечно, связано, и с нехваткой тренировочных площадей, и с транспортной инфраструктурой муниципальных образований. Мы идем навстречу воспитанникам, которые могут заниматься любимыми видами спорта недалеко от дома и после окончания школьных занятий.

Но все-таки идёт работа по расширению и созданию собственной тренировочной базы Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва. Хочу сообщить приятную новость: скоро у нас будет свое здание на Приютинской улице. ЛОГУП «Недвижимость» по договору безвозмездного пользования передала нам здание ПТУ № 28. Проектные работы уже закончились, и к сентябрю мы должны переехать туда. На Приютинской у школы будет два универсальных спортивных зала, тренажерный зал, зал аэробных нагрузок и зона кардиотренажеров.

Процесс передачи происходит не быстро. Такая же ситуация, если вспомнить события семилетней давности, была и в поселке имени Морозова, только здание принадлежало КУГИ Ленинградской области. С ним мы прошли такие же процедуры. Начали процесс передачи в 2010 году, и только в 2013­м получили свидетельство о собственности. Но бумажная волокита никак не сказывалась на плодотворной работе. В Морозовке здание находится в собственности района и в оперативном управлении у Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва. Общая площадь составляет 3,054 тысячи кв. метров.

Решился, наконец, вопрос о передаче огромного стадиона в пос. им. Морозова площадью более 21 000 кв. м в собственность района, а неделю назад вышло постановление № 168 от 30.01.2018 г. о его передаче в безвозмездное бессрочное пользование нашей школе. Выделены бюджетные средства на проектирование стадиона. Это большой успех, которого мы долгие годы добивались через суды.

– Какими видами спорта занимаются дети в структурных подразделениях школы?

– В Морозовском подразделении – такими видами спорта, как бокс, тхэквондо, футбол, художественная гимнастика, дзюдо, баскетбол. Во Всеволожске – это футбол, тем более что у Всеволожской школы № 2 есть свое футбольное поле, в содержании которого мы тоже участвуем: обслуживаем, подсыпаем крошку, чистим. В этом структурном подразделении воспитанники занимаются художественной гимнастикой, баскетболом (в основном мальчики), волейболом (в основном девочки), лыжными гонками. Начинает развиваться самбо, на очень приличном уровне находится теннис.

В Кузьмоловском подразделении традиционно хороших результатов добиваются в зимнем спортивном ориентировании, многие ребята интересуются греко-римской борьбой. И, конечно, увлекаются лыжным спортом.

– Планируется ли строительство новых спортивных объектов?

– Пока речь идет о проектировании большого ФОКа с бассейном во Всеволожске. Но если говорить о новых объектах, то нужно упомянуть один очень важный момент: районной администрацией выделены средства на строительство блок-модульной газовой котельной в поселке имени Морозова, она будет обеспечивать теплом спортивную школу. Сейчас мы находимся на стадии экспертизы.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА