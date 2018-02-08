В эфире «Радио России» – Санкт-Петербург» Ольга Ковальчук и Ангелина Плыгун

12 февраля на волнах «Радио России» – Санкт-Петербург» (ГТС, ОТС, УКВ 66,3, а также в интернет-режиме «Радио России» – Санкт-Петербург») в эфир выйдет вечерний радиоканал «Пулковский меридиан», где в передаче «Диалог с властью» примут участие глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук и глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун. Начало эфира в 17 часов 10 минут. Жителей Всеволожского района приглашают присоединиться к эфиру и задать участникам программы вопросы, касающиеся жизни и актуальных проблем города Всеволожска и всего района.