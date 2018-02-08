Власти Ленинградской области обсуждают с активными дольщикам необходимые поправки в законодательство.

21 февраля в Доме правительства Ленинградской области состоится расширенное заседание парламентской комиссии по поддержке пострадавших участников долевого строительства, где будут обсуждаться необходимые изменения в законодательстве для решения проблем обманутых дольщиков. В заседании с докладами примут участие представители градостроительного блока, также к работе будут привлечены представители дольщиков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Со своей стороны администрация Ленинградской области аккумулирует предложения экспертов и представителей общественности об изменении регионального и федерального законодательства в части регулирования долевого строительства и помощи пострадавшим участникам. По итогам общественного обсуждения предложения по изменению местных нормативно-правовых актов будут оформлены в качестве поручений, а инициативы по изменению федерального законодательства – направлены в Федеральное собрание РФ в качестве законодательной инициативы.

Власти Ленинградской области также готовят обращение с предложением к Законодательному собранию Санкт-Петербурга о проведении межпарламентских слушаний по проблеме обманутых дольщиков с целью выработки единой позиции для агломерации.