Сегодня, 8 февраля, на территории спортивной базы «СКА» в посёлке Токсово стартовал чемпионат Вооруженных сил РФ по лыжным гонкам. Всего в соревнованиях принимают участие более 80 военнослужащих.

Парад участников возглавил военнослужащий Западного военного округа старший лейтенант, мастер спорта по лыжам Сергей Коробченко.

В состязаниях участвует восемь сборных Западного, Южного и Центрального военных округов, Северного флота, а также отдельные команды ВМФ, Военной академии связи им. С.М. Буденного и Военного института физической культуры, сообщает пресс-служба Западного военного округа

В течение четырех дней военнослужащие – участники чемпионата будут выявлять сильнейших в индивидуальной гонке среди мужчин и женщин на дистанциях 5 и 10 километров свободным стилем, в спринте на 1,5 километра свободным стилем и в смешанной эстафете 3 и 5 километров также свободным стилем.