В Сертолово олимпийская чемпионка Светлана Антипова наградила победителей Школьной баскетбольной лиги

В городе Сертолово 6 февраля проходил финал Ленинградского областного этапа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Наградить победителей приехала известная во всём мире олимпийская чемпионка по баскетболу, председатель правления ШБЛ «КЭС-Баскет» Светлана Антипова. Она стояла у истоков этого проекта вместе с супругом Сергеем Беловым – одним из главных героев фильма «Движение вверх». От Всеволожского района в финальных играх принимали участие девушки из школьного клуба «Факел» (Школа № 2 города Всеволожска) и команда юношей из Ново-Девяткинской школы. Обе команды завоевали почётное третье место.

Проект «Чемпионат школьной баскетбольной лиги» был запущен в 2007 году в Пермском крае. В первый год он проводился только в рамках Пермской области. Его спонсором выступила российская компания ЗАО «Комплексные энергетические системы», поэтому впоследствии школьная баскетбольная лига получила название «КЭС-Баскет». На школьников Пермской области проект произвёл такое сильное впечатление, что было решено расширить его границы. В 2008 году Школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет» заключила соглашение о сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола (РФБ), и с этого момента соревнования стали проводиться на всероссийском уровне, а команда-победитель чемпионата стала выезжать на чемпионат мира среди школьных команд. Ленинградская область принимает участие в проекте ШБЛ «КЭС-Баскет» начиная с 2010 года.

Сейчас руководителем проекта является вице-президент «КЭС» Алексей Фролов, но у истоков Школьной баскетбольной лиги стоял один из самых именитых игроков баскетбола XX века Сергей Белов, который стал прототипом одного из главных героев фильма «Движение вверх», вышедшего на российские экраны в 2017 году. Этот фильм был снят по одноимённой книге, которую написал Сергей Белов. Олимпийский чемпион 1972 года Белов стал первым не американцем, вошедшим в Баскетбольный зал славы. Также Сергей Белов – первый баскетболист, которого удостоили чести зажигать Олимпийский огонь. Это произошло в Москве на Олимпиаде 1980 года. В последние годы своей жизни Сергей Белов проживал в Перми и «КЭС-Баскет» – это его детище. Этот выдающийся спортсмен очень много сил отдал для привлечения школьников в спорт.

Светлана Антипова (в девичестве – Заболуева) прожила в браке с Сергеем Беловым 17 лет, вплоть до его кончины в 2013 году. Заслуженный мастер спорта СССР Антипова свою золотую олимпийскую медаль завоевала в 1992 году в Барселоне.

Каждый год представители ШБЛ «КЭС-Баскет» проводят тур по городам, где проходит школьный чемпионат. География тура очень обширная – от Камчатки до Мурманска. В город Сертолово Светлана Антипова и её команда приехали в рамках тура 2018 года. Своим присутствием они значительно украсили финальные игры Ленинградского областного этапа чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет». Светлана Александровна лично проводила награждение. Получился настоящий праздник спорта – яркий и зажигательный.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива ШБЛ «КЭС-Баскет»