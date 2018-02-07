Женщину из поселка Романовка похитили из-за 55 тысяч рублей

Во Всеволожском районе задержаны трое мужчин, в том числе сотрудник полиции, подозреваемые в похищении человека.

По версии следствия, 25 января 2018 года двое подозреваемых вывели 28-летнюю женщину из магазина, расположенного в поселке Романовка, насильно затолкали потерпевшую в автомобиль и вывезли в один из домов на Дороге жизни. Женщину незаконно удерживали, требуя передачи им несуществующего долга в сумме 55 000 рублей, сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

Оперуполномоченный одного из отделов полиции Всеволожского района, прибыв на место, действовал в интересах похитителей. Он получил от женщины заявление об отсутствии претензий к похитившим ее лицам и расписку о возмещении якобы причиненного ею бывшему работодателю ущерба. После передачи расписки похитителям женщину освободили.

Следственным отделом по городу Всеволожск СУ СК РФ по Ленинградской области расследуется уголовное дело по похищению человека.