Жители многоквартирных домов Ленинградской области могут принять участие в конкурсе на лучшее благоустройство дворовых территорий.

Чтобы побороться за победу и главный приз в 1 млн рублей на преображение родного двора, нужно до 18 мая 2018 года зарегистрировать команду, разместить на сайте фото или видео своего реализованного проекта по благоустройству, поделиться этим проектом в социальных сетях, используя хэштеги #спортдвор #уютныйдвор #безопасныйдвор, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Конкурс проводится при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Подведение итогов и определение победителей состоится в День соседей 25 мая 2018 года.