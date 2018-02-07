С 9 по 11 февраля в Мурманске, в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, пройдет Международный фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Нам года – не беда». В фестивале примут участие творческие коллективы и исполнители Ленинградской области: из поселка Лесколово, Тихвина, Гатчины и Соснового Бора. Поселок Лесколово представит любительский коллектив «Это НАШ театр» (режиссер – Дмитрий Никитин) из Лесколовского дома культуры.

Фестиваль «Нам года – не беда» проводится с 2005 года. Отличительная особенность нынешнего праздника творчества – появление конкурсной составляющей. В декабре 2017 года конкурсное жюри рассмотрело более 200 заявок. В результате в финал прошли 52 номера. Фестиваль-конкурс проводится по четырем номинациям – «вокал», «хореография», «инструментальная музыка» и «художественное слово». Все участники будут награждены памятными дипломами и сувенирами.

Соорганизатором фестиваля в рамках Соглашения, подписанного с правительством Мурманской области, в этом году выступит Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

– Фестиваль станет настоящим культурным событием международного масштаба. В столицу Заполярья прибудут более 30 коллективов и исполнителей из Королевства Норвегия, Эстонской Республики, Республики Карелия, Ленинградской, Новгородской, Тюменской, Архангельской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга», – прокомментировал исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

На фото – любительский коллектив из поселка Лесколово