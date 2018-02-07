Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании наблюдательного совета новостроек, утверждении положения о совете и его персональном составе.

Задачами наблюдательного органа являются: выявление и прогнозирование проблемных вопросов в сфере градостроительной деятельности на территориях массовой застройки, разработка предложений по решению проблемных вопросов по созданию комфортной среды в новостройках Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Члены наблюдательного совета имеют право запрашивать информацию, относящуюся к сфере компетенции совета у органов исполнительной, муниципальной власти, иных организаций. Приглашать для участия в заседаниях совета представителей органов власти разных уровней, привлекать к участию в работе совета иных специалистов. Также члены совета могут принимать участие в формировании «дорожной карты» инфраструктурного развития территорий, отслеживать выполнение решений совета и принимать участие в заседаниях градостроительного совета Ленинградской области.

Главой совета является заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству, его заместителем – зампред по социальным вопросам. Заседания проводятся не реже, чем раз в квартал, решения принимаются простым большинством голосов.

В состав совета входят представители от жителей территорий массовой застройки: Бугров, Мурино, Всеволожска, Кудрово, Нового Девяткино, а также главы администраций этих поселений, представители администрации области. Решение о формировании совета было принято в 2017 году губернатором Александром Дрозденко для создания более эффективного механизма гражданского общества в целях гармоничного развития новых территорий. Жители микрорайонов сами избрали членов совета из числа активистов путем голосования в группах новостроек в социальных сетях.