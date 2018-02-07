Юбилей кузьмоловского хоккея отметили в посёлке Кузьмоловский в минувшее воскресенье. Первая мужская команда по хоккею появилась в Кузьмолово 45 лет назад и получила имя «Заря». Показательная тренировка хоккейных команд, товарищеский матч, поздравление и награждение ветеранов – главное, чем запомнился спортивный праздник.

В этот день на ледовой арене собрались все – от мала до велика: действующие игроки основного состава взрослой команды «Химик» и соперники – любительская сборная «Химик», усиленная участниками юношеского состава. Также на праздновании присутствовали детские команды посёлка, маленькие звёздочки – «Огненные драконы» и «Северные тигры». Поддержать спортсменов разных поколений пришли близкие, друзья и жители поселения.

Настоящим сюрпризом для всех стало выступление кузьмоловчанки – представительницы фигурного катания Дарьи Печуркиной. Она занимается в Санкт-Петербурге, имеет первый спортивный разряд по фигурному катанию.

В 13.30 под звуки торжественной музыки на льду встретились представители двух «Химиков». Встреча закончилась со счетом 9:7 в пользу взрослой команды «Химик». Завершился праздник традиционными вечерними катаниями на коньках для всех желающих, инициаторами которых выступил молодежный совет при поддержке администрации поселения и Дома культуры.

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского поселения