В конце января в Санкт-Петербурге представители Ленинградской области подводили спортивные итоги прошедшего, 2017 года. По традиции состоялось награждение лучших спортсменов, тренеров и активистов спортивных организаций. Церемонию вёл председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Геннадий Колготин. Достижения Всеволожского района были отмечены в разных номинациях.

Тренером 2017 года стала мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию Светлана Горбатенкова. В копилке её личных достижений – звание чемпиона мира среди военнослужащих, а также – пятое личное место на Кубке мира и второе место – в эстафете на Кубке мира. С 1997 года Светлана Владимировна стала работать во Всеволожской детско-юношеской спортивной школе (сейчас это – Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва). Сейчас она – тренер высшей категории. В 1998 году вместе с супругом – Игорем Андреевичем Горбатенковым – организовала клуб спортивного ориентирования «Белые ночи». В нынешнем году, в июне, клубу «Белые ночи» исполняется 20 лет. За эти 20 лет супругами Горбатенковыми было подготовлено 20 мастеров спорта. Также в 2017 году восемь учеников Светланы и Игоря Горбатенковых вошли в состав юношеской сборной России по спортивному ориентированию (в том числе их дочь Анна). А ещё один их воспитанник – Игорь Попов – стал членом взрослой сборной РФ. Воспитанник Горбатенковых Антон Лукашевич является бронзовым призёром первенства Европы.

В номинации «Виды спорта, включённые в программу Олимпийских игр» среди лучших в Ленинградской области оказалась Юлия Горбачёва. Юлия проживает в посёлке Павлово Всеволожского района. Сейчас ей 17 лет. Она занимается конным спортом в КСК «Дерби» под руководством своей мамы – опытного тренера Ирины Горбачёвой. В 2017 году Юлия выполнила норматив на звание мастера спорта. Она завоевала второе место в дисциплине «Выездка» на международных соревнованиях, которые проходили в городе Розендаль (Нидерланды) в августе 2017 года. Кроме

того, в составе юниорской сборной Ленинградской области Юлия Горбачёва завоевала первое место на первенстве России.

В номинации «Виды спорта, не вошедшие в программу Олимпийских игр» Всеволожский район представляли несколько человек.

Алексей Бахирев в 2017 году завоевал первое место на международном соревновании «Arnold Classic Europe» (турнир проходил в Барселоне), второе место на чемпионате и первенстве России по классическому пауэрлифтингу и третье место – на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу.

Жительница посёлка Новое Девяткино Наталья Оводова (Бабич) занимается красивым, но экстремальным видом спорта. Это фридайвинг – ныряние под воду без каких-либо приспособлений для дыхания и преодоление дистанции на остановке дыхания. Наталья Оводова завоевала третье место на чемпионате Европы и установила новый рекорд России.

Владислав Липов занимается авиамодельным спортом. Ему 15 лет. Он вырос и сформировался как спортсмен в Ростове-на-Дону. Сейчас выступает за Всеволожский район. Является неоднократным призёром этапов Кубка России и этапов Кубка мира. В 2017 году завоевал второе место на первенстве Европы.

Кирилл Залцманис является членом сборной Ленинградской команды. В 2017 году юноша завоевал первое место на первенстве Европы по классическому ушу.

В номинации «Организация работы по тестированию населения и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 2017 году» особо было отмечено наше Всеволожский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (руководитель Юлия Кургузкина). Кроме того, Всеволожский район был награждён за почётное второе место на XIII Cельских спортивных играх Ленинградской области 2017 года.

Людмила ОДНОБОКОВА