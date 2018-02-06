В Дубровском поселении 2 февраля состоялось торжественное открытие хоккейной площадки.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев и глава Дубровского поселения Татьяна Куликова торжественно перерезали красную ленту, открыв сезон зимних видов спорта.

Сезон начался с товарищеского матча по хоккею. В соревнованиях приняли участие команда гостей – ветеранов Ленинградской области «Новотранс», капитан Виктор Пригаро, и местная команда хоккейного клуба «Дубровка», капитан Александр Мелихов. Соперники не уступали друг другу ни в техническом мастерстве, ни в упорстве выиграть, поэтому до последней минуты матча сохранялась интрига.

Дубровчане забили 6 шайб и стали победителями этих первых соревнований на новом катке. После матча на лёд смогли выйти все желающие.

Новая ледовая площадка появилась благодаря финансированию, выделенному из фонда поддержки муниципальных образований Саядом Алиевым, в рамках реализации проекта «Единой России» «Детский спорт».