Фермеры Ленинградской области жалуются на недоступность кредитов и говорят о необходимости реструктуризации долгов.

Развитие агропромышленного комплекса – одна из составляющих экономической политики. Однако острая финансовая недостаточность мешает запустить двигатели экономического роста этой важной отрасли. Несмотря на то что уровень материальной помощи фермерам со стороны государства растёт, сельчане не разделяют оптимистичные заявления чиновников и их позитивный настрой и продолжают жаловаться на недоступность кредитных ресурсов. Отрасль нуждается в оборотных средствах. О проблемах доступности кредитов «Всеволожским вестям онлайн» рассказал президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда.

– Для развития сельхозпроизводства необходимы средства. Но сегодня малые и средние предприятия отрасли сигнализируют, что кредиты для них недоступны. Прокомментируйте, пожалуйста, сложившуюся ситуацию.

– Перестраховываясь, банки явно перегибают требования по залоговому обеспечению. Например, областная недвижимость считается неликвидным активом, и коммерческое учреждение может потребовать в качестве залога квартиру в Петербурге. Малым и средним аграрным предприятиям практически невозможно взять кредит, так как их земельные наделы и производственные активы считаются неликвидными. Таким предпринимателям куда проще получить средства в банке, оформив кредит как физическое лицо. Это же нонсенс! Подобная позиция фактически тормозит развитие села. А пока, поддаваясь искушению взять взаймы, сельчане рискуют оказаться в долгах.

– Как найти выход из этого лабиринта?

– Аграрные успехи зависят от выгодных займов. Для того чтобы решить проблему с выдачей доступных кредитов, необходимо в первую очередь пересмотреть процедуру их выдачи. Для этого нужно учесть ряд специфических моментов, связанных с рискованностью отрасли, и возникающие из-за этого проблемы с ликвидностью. Например, в сфере растениеводства можно пролонгировать выплату кредита до конца года, подождать, чтобы фермер вырастил и продал урожай.

– Некоторые фермеры уже брали займы и угодили в капкан, ловко расставленный банковскими ростовщиками. Сейчас не могут расплатиться по старым долгам. Как снизить бремя кредитного долга?

– Необходимо снизить бремя кредитных платежей и реструктуризировать прежние долги аграриев. При этом речь не идет о полном списании долгов. Достаточно компенсировать лишь часть. Дамоклов меч старых кредитов угрожает пресечь экономическое благополучие многих мелких хозяйств. Поэтому надо снизить обременительный уровень долгов. В противном случае может возникнуть шлейф проблем в виде банкротства хозяйств. В последнее время на государственном уровне много говорят о льготных кредитах с низкой процентной ставкой. Однако получить деньги под 5 % годовых практически невозможно.

– В последнее время много говорят о льготных кредитах и о том, что действующая система их выдачи несовершенна. Что вы об этом думаете?

– Сложные требования, разного рода бюрократические препоны и долгий процесс согласования – тормозят доступ к длинным и дешевым деньгам. К примеру, у малых и средних сельхозпроизводителей нет штатного бухгалтера. Возникает резонный вопрос: как при отсутствии профессионального финансиста выполнить требования по оформлению займа, если договор на льготное кредитование – это огромный талмуд с десятками страниц. Помимо этого, многие документы имеют срок действия 2–4 недели и устаревают в ожидании решений банков. Поэтому схему выдачи денег надо пересмотреть. Для того чтобы льготные кредиты стали доступными для аграриев, нужно упростить выдачу льготных займов. Только благодаря дешевым и длинным кредитам отрасль сможет развиваться и дальше.

Беседу вела Ирэн ОВСЕПЯН