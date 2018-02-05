Областных фермеров поддержат кредитами

Потребность сельских товаропроизводителей Ленинградской области в льготных кредитах на 19 января 2018 года составила 9,9 млрд руб. Согласно установленному лимиту в нынешнем году на поддержку сельскохозяйственных производителей будет выделено 235,37 млн руб. В 2017-м эта цифра составила 154,7 млн руб.

– Займы под 5 % годовых выделяются в рамках федеральной программы льготного кредитования, реализуемой Министерством сельского хозяйства РФ, – отмечают в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. – Возможностью льготного заимствования за последний год воспользовались более 50 сельхозпроизводителей. Комитетом разработан комплекс мер по поддержке крестьянско-фермерских хозяйств, среди них – выдача субсидий. В прошлом году в виде госдотаций сельские товаропроизводители получили 5 млрд руб., аналогичную сумму планируется выделить и в 2018-м.

Порядок выдачи денег устанавливается Министерством сельского хозяйства РФ. Комитет по АПК Ленинградской области корректирует свои требования по предоставлению порядков с требованиями главного сельскохозяйственного ведомства страны.

Ирэн ОВСЕПЯН