На очистку дорог «бросили» 600 единиц спецтехники. Региональные трассы очищаются круглосуточно.

– Ситуация сложная, коммунальщики справляются с объемом работ, но расслабляться не надо, – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава 47-го региона поручил всем профильным комитетам и службам держать руку на пульсе и быстро сигнализировать о сложных ситуациях, чтобы быстро решить транспортные проблемы.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, комитет по дорожному хозяйству поручил всем районным дорожным ремонтно-строительным управлениям постоянно контролировать состояние дорожного полотна. От наледи и снега очищено почти 10 000 километров трасс, на это потребовалось 200 тонн соли и 2 000 кубометров песко-соляной смеси.

По вопросам качества содержания и уборки дорог жители Ленинградской области могут обратиться в диспетчерскую службу «Ленавтодора» по телефону 8 (812) 251-42-84 и через электронную почту info@ленавтодор.рф

Тем временем обильные снегопады никак не сказались на движении поездов Октябрьской железной дороги. В тяжёлых метеоусловиях сотрудники подразделений магистрали обеспечивают своевременную расчистку железнодорожной инфраструктуры от снега. За прошедшие сутки, 4 февраля, в зоне ответственности магистрали было освобождено от снега более 2,7 тыс. км путей, а на борьбу с осадками выведено 70 снегоуборочных и снегоочистительных машин, что позволило вывезти порядка 93 тыс. кубометров снега.

На помощь технике вышло более 2300 работников подразделений дороги. Для предотвращения налипания снега на провода при проведении технического обслуживания грузовых и пассажирских электровозов токоприемники обрабатываются специальной антигололедной смазкой.

Фото Антона ЛЯПИНА