Во Всеволожске 3 февраля состоялось торжественное открытие военно-исторического фестиваля «Операция «Уран», посвященного 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве. На улице Садовой, в парковой зоне, показывали танки и бронетехнику, читали стихи и пели песни о героизме советских солдат.

Битва за Сталинград, продолжавшаяся 200 дней и ночей, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года была завершена героической победой советской армии. Заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова поздравила всех с этой памятной датой:

– По всей России сегодня проходит акция, посвященная победе советских солдат в великой битве за Сталинград. Благодаря правительству Ленинградской области Всеволожский район проводит у себя военно-исторический фестиваль «Уран». Это очень важно для нас и наших детей. Давайте вместе сохранять память о беспримерном подвиге и мужестве наших отцов и дедов!

Во второй день фестиваля все желающие смогли увидеть военную реконструкцию боя «Враг не пройдет», показанного в фильме Гавриила Егиазарова «Горячий снег». В реконструкции участвовали немецкая и советская артиллерия, автомобили, грузовики и настоящие танки.

Фото Антона ЛЯПИНА



