В Новом Девяткино утром горела квартира в многоэтажном жилом доме. Пожарные спасли от отравления угарным газом 20 человек, в том числе шесть детей.

В 09.05 на пульт дежурной службы МЧС поступил сигнал о пожаре. Горела обстановка на кухне и в коридоре квартиры на площади 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Разведка газодымозащитной службы показала, что сильный дым распространяется по всем этажам, требуется незамедлительная эвакуация жильцов дома и ликвидация очага возгорания.

Пожарные эвакуировали по маршевой лестнице 20 человек, в том числе шесть детей. Никто из жильцов не пострадал. Спустя час, в 10.05, пожар был ликвидирован.

Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить дознавателям отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.