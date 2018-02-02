Михаил Москвин: Дострой или уйди!

Сегодня, 2 февраля, состоялась встреча дольщиков ЖК «Радужный» и «Галактика» с представителями компании «Главстройкомплекс», областными и районными чиновниками.

В дискуссии на повышенных тонах приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Встреча прошла без участия генерального директора «Главстройкомплекса» Николая Пасяды. Вместо него ответ держал главный инженер компании Станислав Кулев. Страсти кипели нешуточные.

– Администрация района предпринимает все для того, чтобы дольщики справили новоселье в срок, – отметил Андрей Низовский. – Поэтому мы стараемся в максимально сжатые сроки решать все вопросы. К тому же наше ведомство заключило контракт с компанией на покупку жилья для детей-сирот. Кроме того, среди дольщиков и сотрудники администрации, которых тоже интересует вопрос: когда застройщик выполнит свое обещание и сдаст жилье?

– На строительство квартир «Главстройкомплекс» получил от дольщиков более 3 миллиардов рублей, из них в виде налогов за пять лет в бюджет было уплачено всего 30 миллионов, думаю, что оставшихся денег с лихвой должно было хватить на строительство ЖК «Радужный», – отметил Михаил Москвин. – Сейчас самый главный вопрос – четко определиться со сроками завершения строительства и установить окончательные даты сдачи домов. Если застройщик не справится, нужно решать, что делать дальше. При таком раскладе необходимо создать кооператив дольщиков, который будет решать проблемы в тандеме с областными чиновниками.

– Дострой или уйди! – обращаясь к представителю компании «Главстройкомплекс» Станиславу Кулеву, сказал Михаил Москвин. В свою очередь Станислав Кулев пытался успокоить дольщиков, обещая, что строительство комплексов 6.1 и 6.6 вот-вот завершится и корпуса введут в эксплуатацию.

Отметим, что в ЖК «Радужный» 1740 квартир, из которых 1348 уже проданы.

– В 2014-м я купил квартиру в ипотеку, – обратился к главному инженеру Кулеву один из участников встречи. – Сейчас я ежемесячно трачу 17 тысяч за съем жилья плюс 27 тысяч рублей за ипотеку. У меня многодетная семья, жена в декретном отпуске, у меня нет денег, чтобы собрать детей в школу. Когда сдадут обещанные квартиры? Хватит вешать нам лапшу на уши.

В ходе встречи застройщик пообещал выполнить свои обязательства, вот только дольщики в радужные перспективы верят с трудом.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива