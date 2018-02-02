В это воскресенье, 4 февраля, на хоккейном корте поселка Кузьмоловский состоится торжественное мероприятие «45 лет кузьмоловскому хоккею». Праздник посвящён зарождению и становлению в поселении популярного в России зимнего вида спорта. Начало праздника в 12.00.

Мероприятие откроется показательными тренировками детских команд. Кроме того, организаторы подготовили для гостей сюрприз – выступление талантливой фигуристки. Также для зрителей и болельщиков пройдет концертная развлекательная программа с призами.

Завершится спортивное мероприятие праздничными вечерними катаниями. И, конечно, каждый сможет согреться, выпив чашечку горячего чая со свежей выпечкой.

Напомним, первая мужская команда по хоккею появилась в Кузьмолово 45 лет назад и получила имя «Заря». В дальнейшем первая сборная из посёлка химиков и строителей стала основой для современной команды «Химик», которая по сей день отстаивает спортивную честь Кузьмолово на областных чемпионатах и первенствах по хоккею.