В Агалатовской школе искусств открылась краеведческая фотовыставка, на которой можно познакомиться с историей и современностью края Ингерманландии – территория современной Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

В России выставка экспонируется впервые и приурочена к празднованию в 2017 году 90-летия Ленинградской области и 100-летию со дня независимости Финляндии. Её проведение стало возможным благодаря взаимодействию Агалатовской школы искусств и Фонда Моозеса Путро (Финляндия).

Посетители выставки окунутся в атмосферу Ингерманландской деревни начала XX века и могут познакомиться с фотографиями, сделанными финским этнографом Самули Паулахарью в 1911 году. На выставке представлены пейзажи, сценки из деревенского быта, семейные и портретные фото. Особый интерес представляют фото утраченных в настоящее время объектов культурного наследия и памятников деревянного зодчества. Здесь можно познакомиться и с фотографиями тех же мест, сделанными спустя 100 лет.

На торжественной церемонии открытия выставки с финской стороны присутствовали Марк Паксу, советник президента Финляндии по культуре Южной Карелии; Тойво Тупин, представитель Фонда памяти Моозеса Путро. С российской стороны в церемонии участвовали директор Агалатовской школы искусств Наталья Бородкина, заместитель главы администрации Всеволожского района Елена Фролова и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Верниковский.

Финская делегация также посетила информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» и Музей в Агалатовской школе искусств.

Выставку можно посетить до 10 марта, понедельник – суббота с 10.00 до 20.00 по адресу: Всеволожский р-н, д. Агалатово, д. 160, школа искусств.

Фото предоставлены Агалатовской школой искусств