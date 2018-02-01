Всеволожск отмечает 55-летие

Сегодня, 1 февраля, во Всеволожском центре культуры и досуга торжественно отметили 55-летие города.

В праздничном мероприятии приняли участие вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров, глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук, руководитель районной администрации Андрей Низовский, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун, и.о. главы администрации города Маргарита Фролова и другие почетные гости.

С юбилеем собравшихся поздравила руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко, которая подарила картину, нарисованную одним из воспитанников этого учебного заведения.

В ходе торжества прозвучало много теплых слов и пожеланий. Праздник украсило выступление Международного симфонического оркестра «Таврический».

Напомним, название города происходит от фамилии основателя – Павла Александровича Всеволожского (1839–1898). В 1890 году, когда началось строительство Ириновской железной дороги, П. А. Всеволожский, будучи её акционером, выдвинул условие своего участия в проекте – назвать одну из построенных на его земле станций «Всеволожская». В 1892 году была построена первая станция, она была названа так же, как и его имение, «Рябово», вокруг неё начал формироваться дачный посёлок, в связи с чем 1892 год считается официальной датой основания города. Вторая станция – Всеволожская, была открыта в 1895 году в полутора верстах от первой. Посёлок, выросший вокруг неё, получил название Всеволожский. 1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Всеволожский получил городские права. Эту дату следует считать днем рождения города.

Фото Антона ЛЯПИНА