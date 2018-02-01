Работы по проектированию новой поликлиники в Кудрово планируется начать в этом году. В марте предполагается заключить контракт с застройщиком, а строительство медицинского учреждения начнется уже в следующем году.

Поликлиника рассчитана на 650 посещений в смену. Об этом заявил в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Как отметил губернатор, на участке в шесть гектаров после строительства новой поликлиники будут спроектированы также отделение «Скорой помощи» и детская амбулатория.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА