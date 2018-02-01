Новый стадион с футбольным полем, баскетбольным залом, теннисным кортом и беговыми дорожками появится в Янино. Стоимость проекта – более 110 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району.

Кроме того, в Янино губернатор побывал в гостях и поздравил с новосельем многодетную семью Велигура, в которой шестеро детей. В 2016 году семья обратилась за помощью к настоятелю Смольного собора протоиерею Петру Мухину, который попросил главу 47-го региона оказать содействие в решении жилищной проблемы. Комитет по строительству Ленинградской области помог многодетной семье, которая в итоге получила квартиру площадью 77 кв. м по программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории области».

В ходе рабочей поездки губернатор осмотрел участок дороги по ул. Голландской – ул. Ветряных Мельниц, капитальный ремонт которой выполнен еще в прошлом году с участием застройщиков Янино.

Ирэн ОВСЕПЯН