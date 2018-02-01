С сегодняшнего дня размеры ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг федеральным льготникам увеличены на 2,5%.

Стоимость набора социальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек, сообщает пресс-служба Управления Пенсионного фонда РФ во Всеволожском районе. В стоимость входят: обеспечение медикаментами – 828 рублей 14 копеек; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 128 рублей 11 копеек; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей 94 копейки.

Напомним, федеральные льготники могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.