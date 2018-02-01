Администрация Всеволожского района проводит подготовку технических заданий для ведения работ по выявлению на территории муниципального образования земельных участков с признаками самозахвата. Об этом сообщила заместитель главы администрации Всеволожского района по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Маринэ Тоноян. В ближайших планах – обследование территории Токсовского и Юкковского поселений.

При помощи специальной техники, установленной на беспилотных летательных аппаратах, будут составлены подробные ортофотопланы инспектируемых территорий. Участки, которыми распоряжаются граждане, не имея на то правоустанавливающих документов, должны будут пройти через процедуру муниципального земельного контроля – после установления факта самозахвата специалистами будет вынесено предписание оформить участок в собственность в досудебном порядке. В случае упорного нежелания «самозахватчика» идти цивилизованным путем к нему будут применяться меры судебного порядка, вплоть до снесения незаконно возведенных зданий и построек и освобождения земли.

К слову, опыт выявления участков с признаками самозахвата при помощи беспилотника у районной администрации уже имеется – в ноябре прошлого года таким образом была обследована территория площадью 149 гектаров в городе Всеволожске. В результате было обнаружено порядка 200 случаев самозахвата земли на территории более 50 гектаров. Если граждане должным образом оформят самозахваченные участки, в местный бюджет поступит порядка 27 миллионов рублей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ