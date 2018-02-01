Транспортного коллапса в Кудрово не будет. Проблемы строительства дорог и развязок решат уже к 2025 году. Кроме того, к этому времени, вероятнее всего, в Кудрово появится метро. Об этом рассказал сегодня журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам рабочей поездки во Всеволожский район. Отметим, что глава 47-го региона принял участие в заседании очередного Совета новостроек, который в этот раз проходил в Кудрово.

– Наша задача – развязать транспортный узел проблем в Кудрово на ближайшие 20–30 лет, – сказал губернатор. – По сравнению с другими новостройками, прилежащими к Санкт-Петербургу, проблемы в микрорайонах Всеволожского района решают быстрыми темпами. Например, обсуждается вопрос строительства съезда с КАД в Мурино. Несмотря на некоторые трудности, нам удалось найти общий язык с владельцами земельных участков. Часть собственников уже согласилась передать свои участки, у других – необходимые наделы будут выкуплены по кадастровой стоимости. Благодаря строительству дороги появится возможность съезда с КАД в районе Мурино. Также проектируется строительство дороги между Буграми и Кудрово.

– Кроме того, область готова взять на себя строительство второго виадука в Кудрово, – отметил Александр Дрозденко. – Пока Петербург неохотно идет навстречу, они только предлагают расширить дорогу у железнодорожного переезда. Решение транспортных проблем в ближайших пригородах сделает микрорайоны более привлекательными и приведет к росту стоимости возводимого здесь жилья.

Отметим, что согласно последним нововведениям в градостроительном законодательстве 47-го региона застройщики не смогут больше строить многоэтажные здания. Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, эта мера уже действует во Всеволожском районе.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

