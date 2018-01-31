В Кудрово открылись два детсада

Сегодня, 31 января, в Кудрово торжественно открыли два детских сада. В мероприятии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель председателя правительства по строительству Михаил Москвин, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, глава районной администрации Андрей Низовский и другие областные и местные чиновники.

Отметим, что за последние два года в Кудрово открылись три школы на 2 475 мест, а до 2022 года на территории появится еще восемь новых детских садов на 1 855 мест и две школы на 2 100 мест.

– Дошкольные учреждения построены по программе «Социальные объекты в обмен на налоги», – проинформировал на торжественном открытии дошкольных учреждений Александр Дрозденко. – Сегодня в этом пригороде полностью решен вопрос с детсадами для детей от трех до семи лет. Следующая наша задача обеспечить дошкольными учреждениями малышей до трех лет. Таких темпов строительства образовательных учреждений в Ленинградской области не было никогда. В ближайшие несколько лет в зоне новостроек будет введено в строй более 100 объектов

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА