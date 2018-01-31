В КДЦ «Южный» города Всеволожска 30 января прошла встреча представителей комитета по социальной защите населения правительства Ленинградской области с жителями Всеволожского района.

Открыл мероприятие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Он отметил, что Социальный кодекс Ленинградской области – это новый уровень отношений государства и граждан, нуждающихся в поддержке.

В ходе встречи представители комитета рассказали об основных положениях Социального кодекса Ленинградской области, о размерах и порядке получения социальных выплат, введении критерия нуждаемости, о категориях граждан, которых изменения не затронут. А также разъяснили присутствующим нормы нового федерального закона о ежемесячных выплатах семьям, родившим первого ребенка с января 2018 года.

С более подробной информацией о мерах социальной поддержки, размерах выплат и порядке обращения за ними можно ознакомиться на официальном сайте комитета по социальным вопросам администрации Всеволожского района http://vsevksv.ru/ и комитета по социальной защите населения Ленинградской области http://social.lenobl.ru/