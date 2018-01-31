Молодые профессионалы собрались на региональном чемпионате JuniorSkills

Юные профессионалы Ленинградской области продемонстрировали навыки и компетенции, по которым они скоро составят конкуренцию уже работающим специалистам.

Всего в региональном чемпионате в составе 41 команды приняли участие 82 школьника и 54 эксперта. Наибольшее количество победителей – в Приозерском, Лужском, Кировском и Гатчинском районах, в Сосновом Бору. Призовые места также завоевали юные профессионалы из Тосненского, Выборгского, Ломоносовского и Всеволожского районов.

В рамках регионального чемпионата JuniorSkills они показали высокий уровень подготовки по следующим направлениям: инженерный дизайн CAD, сетевое и системное администрирование, прототипирование, мультимедийная журналистика, интернет вещей, электромонтажные работы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Победители регионального JuniorSkills могут претендовать на участие в национальном чемпионате JuniorSkills, чемпионатах корпораций JuniorSkills, как юниоры в региональном чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).