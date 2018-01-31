В дни празднования 75-летия прорыва блокады, с 24 по 27 января, в 33-й раз прошли Всероссийские соревнования по биатлону на призы двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева. На турнир для юношей и девушек в возрасте от 16 до 19 лет съехалось рекордное количество участников – 157 человек. Они представляли 15 регионов России.

Призы победителям вручал сам Анатолий Алябьев. Место для турнира было выбрано знаковое – Учебно-тренировочный центр «Кавголово». Когда-то отсюда за линию фронта уходили студенческие партизанские отряды. У входа в УТЦ «Кавголово» висит памятная табличка, напоминающая об этом.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев постоянно проживает в Токсово. За всю историю олимпийских игр только трём биатлонистам из России удалось завоевать сразу две золотых медали на одной Олимпиаде. Один из этих трёх – Анатолий Алябьев. Он родился в 1951 году в Вологодской области. Там начал заниматься лыжными гонками, но когда поступил в Ленинградский военный институт физической культуры, новый тренер уговорил его перейти на биатлон.

На Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде (США) он завоевал сразу три медали: золотую медаль в индивидуальной гонке, золотую медаль – в эстафете и бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 километров. После окончания спортивной карьеры Анатолий Алябьев стал преподавать в Ленинградском военном институте физической культуры. Педагогическую деятельность он продолжает до сих пор.

Людмила ОДНОБОКОВА