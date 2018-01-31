В Кузьмоловском Доме культуры 30 января состоялся третий телемост из цикла «Расскажи мне о войне». В этот раз с Кузьмолово вышел на связь город воинской доблести Зубцов в Тверской области. Молодые люди Кузьмоловского рассказали школьникам Зубцова о важной дате для всех жителей Петербурга – Дне снятия блокады.

Участникам теле-встречи показали серию короткометражных видео о войне, детях блокады, подвиге ленинградцев и жизни после прорыва блокадного кольца. На протяжении всего мероприятия школьникам обоих городов приходили смс-сообщения с цитатами из блокадных дневников детей Ленинграда.

Среди участников телемоста в студии также присутствовали ветераны-блокадники. В завершение встречи ребята подарили жителям блокадного Ленинграда цветы и сфотографировались вместе с ними на память.

Следующий эфир со школьниками из Зубцова состоится 3 марта. Эта дата в календаре истории отмечена днём освобождения города от немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны.