Всеволожский район готов к выплатам пособий на первенца

С 1 января нынешнего года в России заработала программа по выдаче пособий на первенца. По последним данным, с 1 по 29 января во Всеволожском районе родились 127 первенцев. Все они могут претендовать на пособие.

– О такой поддержке раньше можно было только мечтать, – рассказывает председатель комитета по социальным вопросам Всеволожского района Ирина Гончарова. – Теперь благодаря инициативе федерального центра семья, в которой родился первенец, может рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 9 259 руб. (таков прожиточный минимум на ребенка, установленный в Ленинградской области). Деньги будут выплачиваться на протяжении полутора лет всем тем семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. В Ленинградской области эта цифра составляет 15 070 руб. на человека. Думаю, что инициатива подстегнет молодые семьи и на рождение второго ребенка. Ведь благодаря социальной поддержке и материнскому капиталу можно решить жизненно важные вопросы. Комитет, со своей стороны, готов проинструктировать мам, как получить пособие на первенца.

Ирэн ОВСЕПЯН