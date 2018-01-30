Во Всеволожском районе проживает очень много талантливой и одарённой молодёжи. В феврале этого года планируется выход презентационного сборника «Талантливая молодёжь Ленинградской области». На его страницах расскажут и о ребятах из нашего района.

Публикации в сборнике удостоились наши земляки: ученик Рахьинского центра образования Глеб Морозов и выпускница ДШИ им. М.И. Глинки, а ныне студентка музыкального училища им. М.П. Мусоргского Полина Орленок.

Глеб Морозов активно занимается журналистикой, участвует в конкурсах и олимпиадах. Он принимает активное участие в работе над молодёжным творческим проектом «Межшкольный медиа-портал» Всеволожского района. Полина Орленок за шесть лет обучения в музыкальной школе по классу флейты успела стать лауреатом районных конкурсов: «Умники и умницы», «Волшебная флейта», областных конкурсов: им П.И. Чайковского и им. С.С. Прокофьева, международных конкурсов: им. Д.Д. Шостаковича, «Рождественские Ассамблеи», «Полифоника».

Корреспондент газеты «Всеволожские вести» Екатерина Королева побеседовала с Глебом Морозовым и Полиной Орленок, чтобы узнать, как им удалось добиться таких успехов. Интервью читайте в одном из ближайших номеров газеты.