В КДЦ «Южный» 11 февраля в 16.00 состоится встреча главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского с представителями активной молодежи Всеволожского района. Тема встречи – развитие районных молодежных клубов и вопросы организации досуговой деятельности на их базе. После встречи участников ждет развлекательная программа – «Лига настольных игр» и чаепитие. Администрация Всеволожского района приглашает на встречу активную и неравнодушную молодежь.