Представители более 30 фермерских хозяйств Ленинградской области побывали сегодня на закупочной сессии с участием ведущих торговых сетей, предприятий общественного питания и других заинтересованных компаний. Организатором встречи выступил Центр поддержки предпринимательства Ленинградской области.

– Такие закупочные сессии – это шанс, который предоставляет уникальную возможность не только найти партнеров на местном рынке, но и продать свою продукцию за ее пределами, – отмечает председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – Думаю, что такие встречи, способствующие развитию сельских предпринимателей, должны стать хорошей традицией.

– К сожалению, сегодня на прилавках Санкт-Петербурга не так много фермерской продукции, поэтому такие закупочные сессии помогут сельхозпроизводителям расширить географию сбыта экологически чистой продукции, – считает председатель Ассоциации фермерских (крестьянских) хозяйств Михаил Шконда. – В последнее время областные сельхозпроизводители постоянно развиваются и конкуренция в отрасли растет. Местные фермеры разводят коров, овец и даже страусов, выращивают клубнику и топинамбур.

– Нынешняя инициатива – хорошая попытка найти фермерам выход на поставщиков, – отмечает председатель движения сельских женщин России в Ленинградской области Татьяна Пойлова. – Но, к сожалению, как показывает практика, сетевиков мало интересует экологически чистая, но дорогая фермерская продукция. Поэтому на мероприятии представителей торговых точек было немного. Для дальнейшего продвижения таких товаров на рынках сбыта необходимо чаще проводить закупочные сессии с участием крупных ритейлеров.

Отметим, что, по последним данным, крестьянские (фермерские) хозяйства Ленинградской области производят более четверти (26,7%) сельскохозяйственной продукции региона. Закупочная сессия поможет им найти новых деловых партнеров и потребителей, станет еще одним шагом в продвижении продукции.

Ирэн ОВСЕПЯН