24-летний мужчина задержан по подозрению в совершении покушения на убийство.

Следствием установлено, что утром 28 января в одной из квартир дома, расположенного по ул. Буланова пос. Токсово, подозреваемый нанес не менее двух ударов ножом в грудь мужчины, сообщает СУ СК РФ по Ленобласти. Однако довести преступный умысел до конца не удалось. Видимо, кто-то вызвал полицию. Потерпевшего госпитализировали.

Следственным отделом по городу Всеволожск СУ СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.